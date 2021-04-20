"الصحة" عن إصابات كورونا في رمضان: "الخطر كمان أسبوعين" (فيديو)

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، تعليقا على الوضع الوبائي في مصر قائلة: "الوضع سيزداد سوءا حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان، وستظهر هذه الزيادة خلال أسبوعين من رمضان".





وأوضحت "عاصم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد أن هناك ارتفاع في عدد الإصابات وفقا للأرقام المعلنة التي تمثل شريحة من الأرقام الحقيقية على أرض الواقع نتيجة تهاون المواطنين في شهر رمضان.





وأشارت مستشار وزيرة الصحة إلى أنه رغم زيادة الأعداد إلا أنه مازالنا لم نر تأثير موسم رمضان وتجمعات الأسر على الموائد، معلقة: "الخطر كمان أسبوعين.. ولو الوضع استمر هيزيد سوء.. وكل ده فى أول أسبوع من رمضان".