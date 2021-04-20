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لجنة التعليم بـ"الشيوخ": طارق شوقي رفع سقف طموحنا
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:47 ص
شيماء حسن
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قال النائب ناجح جلال، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تطوير الثانوية العامة ورفض أعضاء مجلس الشيوخ لهذا المشروع لما به من عوار دستوري وإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم.
وأضاف "جلال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور": "كنا نحلم مع الدكتور طارق شوقي بتطوير التعليم ولكن مشروع قانون الثانوية العامة لم يعالج أي أزمة".
وتابع أمين سر لجنة التعليم، أنه وزير التربية والتعليم في بداية ولايته للوزارة عمل على رفع سقف طموحنا وكأن التعليم المصري سينافس المستوى العالمي، ولكن التطوير الذي تم تقديمه كان أقل من طموحاتنا، ويحتاج إلى رؤية أخرى غير ما تم تقديمه".
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