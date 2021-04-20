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البنا يكشف كواليس ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث محمود البنا، الحكم المصري وحكم لقاء القمة بين الأهلي والزمالك أمس الأحد، إن يتوجه بالشكر إلى لاعبي الأهلي والزمالك لعدم الإعتراض على القرارت التحكيمية.

وأكد محمود البنا في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس أن لقاء القمة أمس هو بداية للقضاء على التحكيم الأجنبي في مصر.

وتابع: "الفار نبهني لضربة الجزاء ولكن أنا صاحب القرار في النهاية وراض تمامًا عن قرارتي التحكيمية في لقاء أمس".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الرابعة من مؤجلات من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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