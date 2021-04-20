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مصطفى شعبان يتصدر تريند تويتر بعد عرض الحلقة السابعة من "ملوك الجدعنة"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
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تصدر النجم مصطفى شعبان  مؤشرات البحث تويتر بعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل ملوك الجدعنة الذي يعرض حاليا على قناة ام بي سي مصر، حيث لاقت الحلقة إعجاب الكثيرين نظرا لأداء شعبان وتقديمه شخصية سفينة بكل اتقان ويشاركه في البطولة النجم عمرو سعد. 

ومن عرض أولى حلقات مسلسل ملوك الجدعنة وهو متصدر مؤشرات البحث تويتر. 

"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.

ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip"

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