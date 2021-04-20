"الصحة" تكشف مستجدات الوضع الوبائي في سوهاج

قالت الدكتور نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان تتابع باستمرار الوضع الوبائي في محافظة سوهاج وعدد من المحافظات الأخرى.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد أن وزيرة الصحة وجهت بزيادة عدد المستشفيات التي تضم أقسام لاستقبال مرضى كورونا في سوهاج"، معلقة: "ممكن توصل أن كل المستشفيات في المحافظة يكون عندها قسم خاص لاستقبال حالات كورونا تحسبا وتوقعا لأى زيادات في الفترة المقبلة للحالات التي تحتاج المستشفيات والرعاية المركزة".





ولفتت مستشار وزيرة الصحة إلى وجود تفاوت في عدد مصابي كورونا بالمحافظات، مشددة على أهمية دور المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي تستطيع مصر المرور من الموجة الثالثة.



