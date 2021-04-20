هل يؤدي ارتفاع أسعار النفط عالميا لزيادة تكلفة المواد البترولية؟ (فيديو)

قال المهندس خالد عثمان، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتجارة الداخلية، إن لجنة تسعير البترول تشكلت في يوليو 2019، وتطبق على جميع المواد البترولية ما عدا البوتجاز والمواد الموردة للكهرباء والمواد الغذائية.





وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة تحدد السعر بناء على 3 عوامل؛ سعر الصرف "الجنيه مقابل الدولار"، ومتوسط الأسعار العالمية، والجزء الثابت من تكلفة المنتج.



