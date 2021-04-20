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صيد المحلة في مواجهة كفر الشيخ ..وديا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
أميرة هاشم
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي صيد المحلة بقيادة طارق السعيد المدير الفني للفريق ،في تمام الثالثة من عصر الخميس المقبل، أمام فريق كفر الشيخ علي ملعب كفر الشيخ وديا.

وحصل لاعبو صيد المحلة مؤخرا على فترة راحه بمناسبة شهر رمضان قبل العودة للتدريبات الجماعية استعدادا لعودة النشاط .

يذكر أن فريق صيد المحلة بدوري القسم الثالث ينافس علي بطاقة الصعود لدوري القسم الثاني محتلا المركز الأول برصيد 46 نقطة، بينما كفر الشيخ يحتل المركز ال13 بالقسم الثاني رصيد 19نقطة.

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