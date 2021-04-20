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أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا في سوهاج (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:16 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في ازدياد بمحافظة سوهاج بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، معلقا: " هنطبق حظر التجوال إزاي فى سوهاج.. هنمنع الناس تروح الغيط".

وأضاف خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحل الأمثل للحد من الإصابات يكمن في ارتداء الكمامة حيث إن حظر التجول لم يؤثر في الحد من انتشار الوباء بالعديد من الدول مثل إيطاليا، معقبا: المواطن في سوهاج يعيش على فيض الكريم ومش معاه فلوس في البنك يصرف منها لو اتفرض عليه حظر تجوال".

وتسائل موسى عن كيفية تطبيق الحظر في سوهاج "هنمنع الراجل يروح الغيط الذي يعد مصدر رزقه الوحيد، ولا نعمل أيه»، مشيرا إلى أن المنازل ملاصقة لبعضها في الصعيد..عاوز بيان واضح من الحكومة والجهات المعنية عما يحدث في سوهاج وطبيعة الوضع الوبائي بشأن أزمة كورونا،..الناس عاوزة الحقيقة"

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