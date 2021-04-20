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"الصحة": كورونا لن ينتهي سريعًا وسيستمر معنا فترة من الزمن

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:07 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة، إن لقاح سينوفارم أفضل من لقاح أسترازنيكا بالنسبة لمن يعاني من امراض مناعية، معقبة: "مش عايزين نشكك الناس، جميع اللقاحات المطروحة في مصر آمنة تمامًا".

وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أنه نزول أي لقاح إلى السوق، فهذا يعني انه آمن للاستخدام إلى حد كبير لجميع فئات المجتمع.

ولفتت مستشار وزير الصحة، إلى أن مصر تعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من انتاج لقاح كورونا، خاصة أن التوقعات تشير إلى أن فيروس كورونا سيتمر لفترة من الزمن، ولن ينتهي سريعًا.

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