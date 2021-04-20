تصريحات مثيرة من مدرب يد الزمالك بعد التتويج بالدوري

طالب حسين زكي المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد أن تقتدي باقي الألعاب في النادي بفريق اليد بعد التتويج ببطولة الدوري.





وقال زكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مش بنحط نفسنا في مقارنة مع كرة القدم او حد".





وتابع "بنركز في مجهودنا ونوصل لأعلى مستوى ونجيب بطولات".





وأضاف مدرب الزمالك المتوج ببطولة الدوري "احنا بندوس على نفسنا علشان نجيب البطولات، بتمنى كل الناس تعمل زينا ويبقى عندنا"



