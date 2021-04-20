Advertisements

تصريحات مثيرة من مدرب يد الزمالك بعد التتويج بالدوري

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
طالب حسين زكي المدير الفني لنادي الزمالك لكرة اليد أن تقتدي باقي الألعاب في النادي بفريق اليد بعد التتويج ببطولة الدوري.

وقال زكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مش بنحط نفسنا في مقارنة مع كرة القدم او حد".

وتابع "بنركز في مجهودنا ونوصل لأعلى مستوى ونجيب بطولات".

وأضاف مدرب الزمالك المتوج ببطولة الدوري "احنا بندوس على نفسنا علشان نجيب البطولات، بتمنى كل الناس تعمل زينا ويبقى عندنا"

أخبار تهمك

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الحضانات

منذ حوالي 10 ساعة

توضيح عاجل من وزارة الري بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم الصفقة السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ ساعتين و 23 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا في سوهاج (فيديو)

منذ 39 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ ساعة

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:50 ص

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

09:00 م

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

12:54 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر