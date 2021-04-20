"الصحة": حظر التجول لن يقلل زيادة إصابات كوورنا

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة، إن المركز القومي للبحوث على اللقاح المصري ضد فيروس كورونا، ما زالت في المراحل الأولي في التجارب الإكلينيكية، وسيأخذ اللقاح المصري بعض الوقت لكي يتوفر في السوق



وتابعت "عاصم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن نتائج اللقاح الروسي جيدة عند المقارنة باللقاح الصيني ولقاح أسترازينكا على عكس ما يشاع، مشيرة إلى أن الحصول على اللقاح لا يعني عدم التعرض للإصابة، ولكنه يقلل التعرض لإصابة شديدة أو متوسطة



وأشارت إلى أن الوزارة تتابع الوضع الوبائي في كافة المحافظة، وعند حدوث أي زيادة في الإصابات يتم اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بوقف زيادة الإصابات، مشيرة إلى أن الحديث على فرض حظر تجول لمنع زيادة إصابات كورونا، لن يمنع زيادة الإصابات، ولكن الشيء الوحيد الذي يمنع الإصابات هو تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالفيروس.

