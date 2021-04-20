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بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 12:54 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن هناك جلسة ستجمع لجنة نادي الزمالك مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وقال إبراهيد عبدالله في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس إن محمود الخطيب طلب عقد جلسة ودية بين مسئولي الأهلي والزمالك وهو ما وافق عليه لجنة الزمالك.

وتابع: "الخطيب تحدث معنا أمس في لقاء القمة وطلب بمبادرة لعقد جلسة مع لجنة نادي الزمالك، وهو ما وافق عليه لجنة الزمالك برئاسة عماد عبدالعزيز، وهناك اتصالات من أجل التنسيق بشأن موعد المبادرة من أجل الحديث حول كافة الأمور الخاصة بالقطبين خاصة أن الأهلي والزمالك هم كبار قارة أفريقيا".

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