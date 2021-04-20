بعد عرض الحلقة السابعة.. "الاختيار توثيق للتاريخ" تريند تويتر الجديد









استمرارًا لنجاح مسلسل "الاختيار ٢" وتوثيقه للأحداث فيما بعد فض رابعة، مازال تفاعل المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا تويتر الذي وصل عدد التويتات بالآلاف تحت هاشتاج واحد وهو "الاختيار توثيق للتاريخ".





وتذكر المشاهدون من خلال الهاشتاج أحداث كرداسة وترحموا على شهداءنا من الشرطة وبالأخص الشهيد البطل نبيل فراج والذي ضحى بروحه فداءً للوطن.





مسلسل “الاختيار 2” بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وبشرى، إياد نصار، إنجي المقدم، الراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، وسلوى عثمان وكوكبة من النجوم، وهو سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وتم عرض الجزء الأول منه العام الماضى وحقق نجاحًا كبيرا.