حسين زكي: طالبت لاعبي الزمالك بقتل اللقاء لمنع ريمونتادا الأهلي

تحدث حسين زكي مدرب نادي الزمالك لكرة اليد عن تتويج الفريق ببطولة الدوري على حساب النادي الأهلي.





وقال حسين زكي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "حاولنا نمسك الملعب ونبقى احنا الي سايقين اللقاء، ويكون في تدوير بين اللاعبين علشان يكملوا لحد آخر اللقاء".





وتابع: "الحمد لله اخدنا اللقب بعد منافسة طويلة، احنا طلبنا من اللعيبة اننا نقتل اللعب ونلعب ببطء علشان نخلص الهجمة في اخر ثانية ولا اتنين".





وأضاف: "كل اللعيبة هي نجم الفريق مفيش نجم أوحد".