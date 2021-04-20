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الأزهري: مهنة موثق الشعر العقاري كانت موجودة في زمن النبي (فيديو)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:52 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
شيماء حسن
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قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشئون الدينية، إن مهنة موثق الشهر العقاري كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أن باكورة المؤسسات كانت موجودة ولم يكن المجتمع الإسلامي مجتمعًا بدائيًا كما يظن البعض.

وأضاف "الأزهري" في حواره ببرنامج "رجال حول الرسول" المذاع على فضائية "دي إم سي": "لم يكن المجتمع الإسلامي بدائيًا أو مجرد ناس بركة وصالحين، ولكنهم كانوا الصحابة الذين تربوا على يد الجلال النبوي الذي جاء بـاقرأ باسم ربك الذي خلق وملء الدنيا علما ولم يكن علمًا شرعيًا لأنه لم يقوم علمًا شرعيًا في وسط مدني منهار".

وتابع: "كان لابد من عمارة الدنيا وإدارة الحياة في كل شئون ونواحي الحياة من التوثيق والطب والزراعة والصناعة وكان لابد من وجود السياسي والوزير وحتى البواب، ومن بين هذه الوظائف كان هناك عدد من الصحابة الذين كانوا يقوموا بوظيفة توازي وظيفة موثق الشهر العقاري".

وأشار إلى أن كل من زويد بن أرقم والمغيرة بن شعبة والعلاء بن عقبة والحسين بن نمير كانوا من الصحابة الذين قاموا بوظيفة توازي موثق الشهر العقاري وكان دورها الإحصاء والضبط والتوثيق والحرص على أداء الحقوق لأهلها والحرص على الأمانة والإنصاف وعدم ترك الأمور حتى تضيع الحقوق فيما بين الناس".

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بوابة الفجر الفجر الشهر العقاري أسامة الأزهري

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