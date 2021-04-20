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تارا عماد تصدم الجمهور في الحلقة ٧ من مسلسل "موسى"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
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لم تتمكن نجاة (تارا عماد) من النجاة أثناء الطوفان الذي ألحق بأهل القرية وأغرقها في مسلسل "موسى"، أثناء تدافع المياه حيث ارتطم رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة لتودع الحياة تماماً في واحد من أكثر المشاهد المؤثرة في موسم رمضان الحالي.

الطوفان الذي حل بالقرية، كاد في البداية أن يتسبب في غرق نجاة وموسى (محمد رمضان)، ولكنهما نجوا سوياً، وبعد أن غادرها موسى ليطمئن على أهله، تكتشف نجاة إصابتها بجرح عميق ببطنها، هذا لم يمنعها من محاولة إنقاذ طفلة من الموت، لكن المياه تدافعت عليهما من جديد في موجة أخرى ألحقت مزيداً من الأذى لأهل القرية وأودت بحياة نجاة التي ارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة أثناء الطوفان، ليجد موسى بعد إفاقته أن أهله سالمين بينما نجاة لم تسلم وماتت قبل أن يكتمل ثمار الحب بينهما.

مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك تارا ورمضان في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي. ويُعرض يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

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