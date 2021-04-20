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تارا عماد تصدم الجمهور في الحلقة ٧ من مسلسل "موسى"
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:25 ص
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لم تتمكن نجاة (تارا عماد) من النجاة أثناء الطوفان الذي ألحق بأهل القرية وأغرقها في مسلسل "موسى"، أثناء تدافع المياه حيث ارتطم رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة لتودع الحياة تماماً في واحد من أكثر المشاهد المؤثرة في موسم رمضان الحالي.
الطوفان الذي حل بالقرية، كاد في البداية أن يتسبب في غرق نجاة وموسى (محمد رمضان)، ولكنهما نجوا سوياً، وبعد أن غادرها موسى ليطمئن على أهله، تكتشف نجاة إصابتها بجرح عميق ببطنها، هذا لم يمنعها من محاولة إنقاذ طفلة من الموت، لكن المياه تدافعت عليهما من جديد في موجة أخرى ألحقت مزيداً من الأذى لأهل القرية وأودت بحياة نجاة التي ارتطمت رأسها بحطام أحد البيوت المهدومة أثناء الطوفان، ليجد موسى بعد إفاقته أن أهله سالمين بينما نجاة لم تسلم وماتت قبل أن يكتمل ثمار الحب بينهما.
مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك تارا ورمضان في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي. ويُعرض يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.
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