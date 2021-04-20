Advertisements

شاهد..مسلسل موسى | ملخص الحلقة السابعة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements


دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"، حول الفيضان الذي حل على قرية موسى ، وموت نجاة حبيبة موسى، هجرة شفيقة للقاهرة ، وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة من "موسى" .



موسى يخبر نجاة بأنه حي

ذهب موسى لحبيبته نجاة، ليخبرها أنه حي، بعدما كانت تعتقد أن الإنجليز قتلوه وقاموا بتشيع جنازته.

فيضان عارم في بلاد موسى


ضرب فيضان عارم، بلدة موسى، وغطى الماء جميع أرجاء البلدة، ويحاول موسى البحث عن نجاة وسط المياه، حتى عثر عليها.


إصابة نجاة

نجح موسى في العثور على نجاة، نقلها لمكان مرتفع، حتى اكتشفت إصابتها بجرح غائر، بسب الفيضان .


موت نجاة

نزف الجرح حتى ماتت نجاة، ساد الحزن على موسى، وانتقل رفقة أمه وبعض أبناء بلدته عبر مركب نيلى، وكانت حالة الحزن تسيطر عليهم.


شفيقة تسكن مع خوجاية

عاشت شفيقة " مع "خوجاية أرمينية" فى أحد فنادق القاهرة، بعد فرارها خشية الفضيحة، عقب إتهام زوجها لها بالزنا.


 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسى الحلقة الرابعة موسى 2021 مسلسلات سينرجى مسلسلات جديدة على سنرجى مسلسل موسى الحلقه الثالثة مسلسل موسى الحلقة الرابعة مسلسل موسى الحلقة 4 مسلسل موسى 2021 مسلسل محمد رمضان 2021 مسلسل جديد محمد رمضان مسلسل موسى محمد رمضان المسلسل الجديد محمد رمضان 2021 سينرجي سنرجى سمية الخشاب تامر مرسي الحلقة السادسة الحلقة السابعة الحلقة الرابعة مسلسل موسى

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بيريز يكشف الهدف من إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي

منذ 42 دقيقة

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد موسي ينفعل على الهواء بسبب إصابات كورونا في سوهاج (فيديو)

منذ ساعة

بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس 8 رمضان

منذ أقل من ساعة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

عشماوي وعماد في مأزق.. تعرف على تفاصيل مسلسل الاختيار الحلقة 14

مواعيد عرض مسلسل الفتوة الحلقة 28 للنجم ياسر جلال والقنوات الناقلة

ملخص مسلسل موسى الحلقة 3 بعد حرق "حميد"

تعرف على ملخص الحلقة الرابعة من مسلسل "موسى"

تعرف على ملخص الحلقة السادسة من مسلسل "موسى"

في الحلقة السابعة من مسلسل "نجيب زاهي زركش".. يحيى الفخراني يُغادر المستشفى ويُعاود البحث عن ابنه

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

12:50 ص

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

02:00 ص

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

12:54 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر