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شاهد..مسلسل موسى | ملخص الحلقة السابعة
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:54 ص
نادين نجدي
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دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"، حول الفيضان الذي حل على قرية موسى ، وموت نجاة حبيبة موسى، هجرة شفيقة للقاهرة ، وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة من "موسى" .
موسى يخبر نجاة بأنه حي
ذهب موسى لحبيبته نجاة، ليخبرها أنه حي، بعدما كانت تعتقد أن الإنجليز قتلوه وقاموا بتشيع جنازته.
فيضان عارم في بلاد موسى
ضرب فيضان عارم، بلدة موسى، وغطى الماء جميع أرجاء البلدة، ويحاول موسى البحث عن نجاة وسط المياه، حتى عثر عليها.
إصابة نجاة
نجح موسى في العثور على نجاة، نقلها لمكان مرتفع، حتى اكتشفت إصابتها بجرح غائر، بسب الفيضان .
موت نجاة
نزف الجرح حتى ماتت نجاة، ساد الحزن على موسى، وانتقل رفقة أمه وبعض أبناء بلدته عبر مركب نيلى، وكانت حالة الحزن تسيطر عليهم.
شفيقة تسكن مع خوجاية
عاشت شفيقة " مع "خوجاية أرمينية" فى أحد فنادق القاهرة، بعد فرارها خشية الفضيحة، عقب إتهام زوجها لها بالزنا.
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