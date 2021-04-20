شاهد..مسلسل موسى | ملخص الحلقة السابعة









دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "موسى"، حول الفيضان الذي حل على قرية موسى ، وموت نجاة حبيبة موسى، هجرة شفيقة للقاهرة ، وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة من "موسى" .موسى يخبر نجاة بأنه حيذهب موسى لحبيبته نجاة، ليخبرها أنه حي، بعدما كانت تعتقد أن الإنجليز قتلوه وقاموا بتشيع جنازته.فيضان عارم في بلاد موسىضرب فيضان عارم، بلدة موسى، وغطى الماء جميع أرجاء البلدة، ويحاول موسى البحث عن نجاة وسط المياه، حتى عثر عليها.إصابة نجاةنجح موسى في العثور على نجاة، نقلها لمكان مرتفع، حتى اكتشفت إصابتها بجرح غائر، بسب الفيضان .موت نجاةنزف الجرح حتى ماتت نجاة، ساد الحزن على موسى، وانتقل رفقة أمه وبعض أبناء بلدته عبر مركب نيلى، وكانت حالة الحزن تسيطر عليهم.شفيقة تسكن مع خوجايةعاشت شفيقة " مع "خوجاية أرمينية" فى أحد فنادق القاهرة، بعد فرارها خشية الفضيحة، عقب إتهام زوجها لها بالزنا.