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مسلسل نسل الأغراب | ملخص الحلقة السابعة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:41 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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دارت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب"، حول اخبار والدة"بكري" عماد زيادة لـ"غفران" بأن غجر "زلط" سيُغادرون أرضه وسيتوجهون للإقامة في أرض "عساف" فيفرح بذلك الخبر، ويخبرها أنه سيحرقهم جميعًا، فتنفعل عليه والدته عند علمها بذلك الخبر؛ لأنه وضع يده في يد "عساف" الذي خطف شقيقتها وحرمها من رؤيتها طوال السنوات الماضية.

وإليكم أبرز أحداث الحلقة السابعة من مسلسل "نسل الأغراب"..


غفران يُمهل عساف 24 ساعة لإعادة والدته
بدأت الأحداث بإمهال "غفران" لـ"عساف" 24 لتسليمه والدته والإ سيقتله.


زوجة دميري ترفض وقوفه مع "عساف"
زيارة "دميري" لشقيقته "عزيزة " فيخبرها أنه سيقف بجانب "عساف" لأنه صعبان عليه، وتحاول زوجته إبعاده عن تلك الفكرة.


اتحاد عساف مع بكري
انتقال "بكري" وغجر زلط للعيش في أرض "عساف" و يتحدان معًا في مواجهة غفران. 


جليلة تقابل عساف وتنصحه بالهرب
مقابلة "جليلة" مع "عساف" للمرة الثانية، وتطلب منه مغادرة البلد لأن غفران ينوي لقتله، لكنه يرفض لأنه مازال يريدها هي وابنه.


"عساف" يصل لوالدة "غفران"
مقابلة عساف "أحمد السقا" للشخص الذى يُخفي والدة غفران عنده ثم يقتله بعد استيلامه لمفتاح الغرقة التي تتواجد فيها.



 

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