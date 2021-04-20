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دكرنس يكرم بطل المصارعة عبداللطيف منيع بحضور محافظ الدقهلية

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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فى سهرة رمضانية جميلة مساء أمس الإثنين بمقر نادى دكرنس الرياضى بمحافظة الدقهلية تم تكريم بطل المصارعة عبداللطيف منيع لاعب وادى دجلة ومنتخب مصر وإبن مدينة دكرنس بمناسبة حصوله على بطولة إفريقيا وتأهله لأولمبياد طوكيو.

وكان اللاعب قد تأهل رسميا لأوليمبياد طوكيو بعد فوزه بتصفيات إفريقيا الأخيرة بوزن ١٣٠ كجم والتى أقيمت بتونس بعد منافسة قوية مع أبطال القارة السمراء.

حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة والقيادات على مستوى محافظة الدقهلية تقدمهم السيد أيمن مختار محافظ الدقهلية ومجلس إدارة نادى دكرنس برئاسة مهندس خضر إبراهيم والسيد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية والسادة أعضاء مجلس النواب الأستاذ وليد فرعون ، الدكتور مكرم رضوان.

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