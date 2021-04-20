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الزمالك: لن نذبح اللاعبين بعد خسارة القمة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على خسارة نادي الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال إبراهيد عبدالله في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس إن أداء الفريقين كان متقارب ولكن واجهنا سوء حظ بعدما أهدر محمود علاء ضربة الجزاء.

وتابع: "لا نتدخل في قرارت الجهاز الفني لنادي الزمالك والجهاز الفني محترم بقيادة كارتيرون ومعاونه الزملكاوي الأصيل أسامة نبيه".

وأضاف: "لن نذبح لاعبي الزمالك بعد الخسارة من لقاء الاهلي خاصة أن الأداء كان متقارب والهزيمة للنسيان ونركز في المرحلة المقبلة".

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