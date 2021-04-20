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إعفاء أحمد عز من المخابرات المصرية.. أبرز أحداث الحلقة السابعة من "هجمة مرتدة"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بدأت أحداث الحلقة السابعة من هجمة مرتدة، بأحداث مثيرة ومفاجآت كثيرة، حيث دار حوار بين سيف العربي (احمد عز) والضابط رفعت (هشام سليم)، وأخبره بإعفاءه من العمل مع المخابرات العامة المصرية، بسبب تهوره وتعرضه للخطر في العراق، رغم نجاحه في المهمة.


ترتب المنظمة الصهيونية لقاء تلفزيوني مع أحد القنوات الأجنبية تظهر فيه دينا أبو زيد (هند صبري) مع مذيع صهيوني، استطاع كشف عميل عربي من قبل، هذا الأمر يجعل المخابرات المصرية تقوم بإعداد دينا نفسيا لتكون جاهزة لهذا اللقاء وبالفعل تجتازه.

في الوقت الذي تقوم فيه وكالة أنباء عالمية بمحاولة تأجيج الفتنة الطائفية في مصر من خلال مراسل صحفي مصري مسيحي، يرفض ذلك ويكتب تقريره بحيادية دون إبراز اي اضطهاد للاقباط.


تكشف المخابرات المصرية، عن حالة غضب بين الطلاب والعمال، وتعد خطة تأمين للجبهة الداخلية حتى لا يستغل الموقف من قبل جهات خارجية معادية.


كما أنها ترصد أيضاً المخابرات تقارير لصحفي أجنبي يدعى (افراين) توصل لخرائط مخزون الغاز في البحر المتوسط، ومصالح حد دولة في السيطرة عليه، وتعلم المخابرات علاقة هذا الصحفي باجهزة مخابرات اجنبية.


واختتمت الحلقة السابعة بتتبع المخابرات العامة المصرية، لتحركات سيف العربي، بعد إعفاءه من العمل المخابراتي.

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