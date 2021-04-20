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بيريز يكشف الهدف من إنشاء بطولة دوري السوبر الأوروبي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة، والهدف من إنشائها بالإضافة إلى العائد منها.

وتتألف هذه البطولة من 12 ناديًا من كبار قارة أوروبا، حيث يشارك بها الثلاثي الإسباني "ريال مدريد، وبرشلونة، واتليتكو مدريد"، بالإضافة إلى ميلان وإنتر ميلانو ويوفنتوس من إيطاليا، وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبر من إنجلترا، كما تم دعوة دعوة 3 أندية أخرى، ينتظر أن يكون من بينها باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج التشيرينجيتو، "الأندية المهمة في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا يجب أن تفعل شيئاً في الوضع السيء الذي يمر به الجميع، مدريد خسر 400 مليون هذا الموسم".

وتابع، "عندما لا يكون لديك دخل خارج المنافسة يكون لديك فكرة إقامة المزيد من المباريات التنافسية، مع الدوري الممتاز، من أجل أن نكون قادرين على تخفيف الخسائر بسبب الوباء".

واسترسل، "دوري السوبر الأوروبي الممتاز سينقذ الأندية التي تُعاني من الدخل المادي، والمباريات الأكثر تنافسية ستجعل الجميع يكسبون المزيد من المال".

واستكمل، "عندما لا يكون لديك دخل بخلاف حقوق البث تقول إن الحل هو تقديم مباريات أكثر جاذبية تتيح للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدة الفرق الكبيرة وهي تلعب ضد بعضها البعض".

وأضاف، "لابد من تطوير كرة القدم، مثل أي صناعة في العالم، كرة القدم بحاجة إلى التكيف والتغيير مع تطور الحياة".

وواصل، "أجتمعت العديد من الأندية لجعل كرة القدم أكثر إثارة للاهتمام لتكييفها مع الاحتياجات الجديدة، كرة القدم تفقد الاهتمام ويجب القيام بشيء ما، نحن نفعل هذا لإنقاذ كرة القدم وهي في لحظة حرجة".

واستطرد، "الدوري الممتاز سيكون مثل دوري الأبطال، إذا حققت دوري أبطال أوروبا فسوف تحصل على 120-130 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولكن مع السوبر الأوروبي سنكسب المزيد".

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