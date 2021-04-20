"روشتة رمضان" كيفية تجنب الصداع في شهر رمضان (إنفوجراف)

تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيفية تجنب الصداع فى شهر رمضان، كالتالي:

1- السحور مهم فكما قال الرسول (ص) "تسحروا فإن السحور بركة".





2- التخلص تدريجيا أو التقليل من المنبهات كالشاى والقهوة.





3- تجنب السهر والنوم لعدد ساعات كافية.



