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"روشتة رمضان" كيفية تجنب الصداع في شهر رمضان (إنفوجراف)

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:31 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم "الفجر" في هذا التوقيت من كل عام وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

وتحتوي روشة اليوم من الشهر الكريم على كيفية تجنب الصداع فى شهر رمضان، كالتالي:
1- السحور مهم فكما قال الرسول (ص) "تسحروا فإن السحور بركة".

2- التخلص تدريجيا أو التقليل من المنبهات كالشاى والقهوة.

3- تجنب السهر والنوم لعدد ساعات كافية.

4- شرب كميات كافية من المياه والسوائل فى فترات السحور.
"روشتة رمضان" كيفية تجنب الصداع في شهر رمضان (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" كيفية تجنب الصداع في شهر رمضان (إنفوجراف)

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شهر رمضان بوابة الفجر الفجر الصداع الشعور بالصداع

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