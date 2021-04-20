تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا





علق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، على قرار إقصاء الملكي من بطولة دوري أبطال أوروبا واعطاء اللقب لباريس سان جيرمان الفرنسي، بسبب مشاركته في بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة.





وقال بيريز في تصريحات لبرنامج التشيرينجيتو، "لن يتم إقصاء ريال مدريد مم بطولة دوري أبطال أوروبا، وأنا أضمن لك ذلك 100%، القانون يحمينا ومستحيل أن يحدث".





وتابع، "أريدهم أن يفهموا أن الحياة تتغير وأن كل شيء ليس كما كان قبل 10 سنوات، هذه العبارات الكبيرة ستكون بلا قيمة، والشركات الكبيرة الأكثر جاذبية هي التي تدر أكبر قدر من المال، ولا أعتقد أنه من الأكثر جاذبية رؤية فرق غير مألوفة".





كما أكد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في تصريحاته، أنه لم يتم استبعاد أي لاعب من المباريات الدولية مع منتخباتهم.



