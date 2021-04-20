رئيس حي غرب المنصورة يحضر احتفال ليالي رمضان

شهد المحاسب محمد عبدالباقي رئيس حي غرب المنصورة العرض الأول لافتتاح ليالي رمضان بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بحضور عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، وعاطف عميرة مدير فرع ثقافة الدقهلية، وكريمة صديق عبدالغفار نائب رئيس حي غرب المنصورة والأديبة الشاعرة سمية عودة، والشاعر والأديب السيد عبدالصمد رئيس نادي أدب شربين، والشاعرة إسراء أكرم.





وأعلن رئيس حي غرب المنصورة المحاسب محمد عبدالباقي، عن بدء تنظيم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة ومنها "إنشاد ديني ومسابقات ثقافية وورش ومعارض للفنون وأمسيات أدبية وعروض فنية وثقافية وموسيقية وأمسيات رمضانية" والتى ينظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وإقليم شرق الدلتا الثقافي.





جاء في إطار الاحتفال بليالي شهر رمضان الكريم، وذلك بالفترة من ٧ رمضان الموافق ١٩-٤ حتى ١٧ رمضان الموافق ٢٩-٤ وذلك بمقر حديقة شجرة الدر بالمشاية السفلية.





وأكد "عبدالباقي" على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، وذلك بالالتزام بالتباعد بين الحضور، وتواجد بوابة تعقيم الكترونية بالمدخل الخاص بالحديقة





ودعا رئيس حي غرب المنصورة المواطنين بالاستمتاع بهذه الفاعليات والاحتفالات بالشهر الكريم من خلال البرنامج الرمضاني الذي ينظم فعاليتة قصر ثقافة المنصورة، مؤكدا على الحضور من المواطنين بأتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة، لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير كافة الخدمات واحتياجات المواطنين ورفع الوعي ونشر الثقافة والفنون.



