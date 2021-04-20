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أنغامي تستحوذ على تترات رمضان حصريًا قبل أي منصة موسيقية اخرى

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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تقدم أنغامي كل ما هو  جديد وحصري لمشتركيها فهذا  العام رمضان مميز على أنغامي من خلال توفير كل تترات المسلسلات وخصوصا مسلسلات الشركة المتحدة (سينرجى).

فعند زيارتك للمنصه الموسيقية الاولى فى الوطن العربي وشمال إفريقيا ستجد تترات مسلسلات رمضان التالية ...

البداية كانت مع تامر حسنى، والذى خطف الأنظار وغنى لأول مرة بالصعيدى تتر مسلسل "نسل الأغراب" والذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة والفنان أحمد السقا.

ويقدم المطرب إبراهيم الحكمى أغنية "البيوت مرايات" كتتر لمسلسل "اللى مالوش كبير"، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى.

 كما يغنى الفنان مدحت صالح اغنية مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة أحمد عز، هند صبرى،

ويغنى رامى جمال تتر مسلسل بين السما والأرض، فى أولى تجاربه فى غناء تترات، وهو بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى

يغنى الفنان أحمد سعد تتر مسلسل "الاختيار 2"،  وهى بعنوان "روحنا فى إيدينا" كلمات نصر الدين التاجى، وألحان وتوزيع أحمد فرحات.

وبأغنية مميزة يشدو المطرب تامر عاشور بتتر مسلسل "ولاد ناس"، وهى أغنية من كلمات دعاء عبدالوهاب، ألحان تامر عاشور، توزيع طارق مدكور الذى يعود لتوزيع تترات المسلسلات بعد غياب طويل عن تقديم تترات أعمال درامية.


وتألقت النجمة السورية أصالة بغناء تتر مسلسل "قصر النيل"، وكذلك تألقت النجمة كارول سماحه بغناء  تتر مسلسل "ضد الكسر" والذين يمكنكم سماعهم بشكل حصري على أنغامي

بالإضافة إلى تترات مسلسلات

تتر مسلسل هجمة مرتدة 
تتر مسلسل القاهرة كابول
تتر مسلسل وكل ما نفترق
تتر مسلسل حرب أهلية
تتر مسلسل لعبة نيوتن
تتر مسلسل نجيب زاهي زركش
تتر مسلسل ضل راجل
تتر مسلسل موسي 
تتر مسلسل النمر
تتر مسلسل احسن اب


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