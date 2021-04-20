عضو اتحاد اليد يهنئ الزمالك بلقب الدوري في حضور الخطيب

حرص الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد اليد، على تهنئة الجهاز الفني للزمالك واللاعبين، عقب الفوز على فريق الأهلي في بطولة الدوري، وذلك في حضور محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.





وأشاد محمود العدل بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال اللقاء كما أثنى على المجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون، وكذلك الانضباط الفني والسلوكي لكلا الفريقين خلال سير المباراة.





وتُوج فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك بلقب بطل دوري المحترفين للموسم المحلي 2020/2021 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 17/18 فى إطار لقاء القمة الفاصلة لتحديد بطل دوري المحترفين على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.





جاء إقامة مباراة فاصلة في ظل تعادل كل الفريقين بنتيجة 28 / 28 فى الختام الذى أقيم على نفس الصالة مساء الجمعة، ليتأجل حسم اللقب إلى الفاصلة.



