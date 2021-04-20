بيريز يوضح حقيقة دعوة سان جيرمان للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي

أوضح فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، حقيقة ما تم تداوله بشأن توجيه دعوة إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي المستحدثة.





وأكد بيريز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج التشيرينجيتو، "لم نقم بدعوة باريس سان جيرمان حتى للمشاركة في الدوري الممتاز ولم نوجه الدعوة أيضًا إلى أي نادٍ ألماني"





وتابع رئيس ريال مدريد تصريحاته قائلا، "في حال رفض نادي بايرن ميونيخ الألماني الانضمام فلن يتم إلغاء ذلك".





وأشار بيريز، "لم يكن من الصعب علي إقناع لابورتا رئيس نادي برشلونة، فالنادي يمر بوضع أقتصادي صعب للغاية ولابورتا رجل عاقل".





وأضاف، "حدث هذا الشيء نفسه في الخمسينيات، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا كانا يعارضان برنابيو وكأس أوروبا، ما الذي يولد المزيد من الاهتمام؟ دع العظماء يلعبون، نحن نبذل قصارى جهدنا من أجل هذه الرياضة".



