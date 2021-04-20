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أول تعليق من الزمالك على حكم لقاء القمة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 02:52 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث إبراهيم عبدالله، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على أداء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بقيادة محمود البنا والتي خسر بها الزمالك أمام الأهلي في لقاء القمة أمس بهدفين مقابل هدف وحيد.

وقال إبراهيد عبدالله في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" على قناة الشمس إن محمود البنا أدى بشكل رائع ولم يخطأ نهائيًا في القرارت وأتمنى له التوفيق.

وتابع: "حكمنا في مصر من أحسن الحكام في أفريقيا وأخطائهم أمر طبيعي وهو خطأ بشري لأنه لا يقصد الظهور بشكل سيئ".

وأضاف: "أعتراضنا هو لتنفيذ قرار الدولة وهو تعيين حكام أجانب لرفع الحرج عن الحكام المصريين لعدم الهجوم عليهم".

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