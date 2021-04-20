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بيريز: سنحاول التوصل لاتفاق مع "يويفا وفيفا"

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه سيبذل قصارى جهده للتوصل إلى حل مع الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، من أجل إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج التشيرينجيتو، "سنبذل قصارى جهدنا لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع FIFA أو UEFA، إذا لم نتمكن من التوصل إلى إتفاق فلن نتراجع عن القرار، سنواصل العمل حتى لو أستغرق الأمر المزيد من الوقت".

وتابع، "قد نأخذ عاماً آخر لإقناع كل المستويات، لقد قادنا الوباء إلى وضع لا يمكننا تحمله، لا أحد يقول هذا أو لا شيء، سوف نتعامل مع جميع الأطراف".

واضاف، "لابد أن يكون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم داعماً أيضاً، لديهم 3 أو 4 مرات أكثر وإذا قمنا بتوليد هذا المبلغ من المال فهذا لإنقاذ كرة القدم".

واسترسل، "نسعى للبدء في أقرب وقت ممكن، سنتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا، نقول في البيان إن ميزة المقاعد الخمسة لها علاقة بالجدارة الرياضية".

واستطرد، "قلنا في البيان أننا نريد التحدث مع الويفا، لا أحد يفهم الشكل الجديد لدوري أبطال أوروبا لكنه لا يولد ما يكفي لإنقاذ كرة القدم أيضاً".

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