نائب محافظ بني سويف يطمئن على جاهزية مستشفيات عزل مصابي كورونا

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، مساء الاثنين، عددا من مستشفيات العزل بمدينة بني سويف، تنفيذًا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية المستشفيات للتعامل مع أية مواقف طارئة أومحتملة، خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.





مستشفى الحميات والصدر

وخلال الزيارة تفقد نائب المحافظ مستشفيي الحميات والصدر، للاطمئنان على توافر الأدوية ومخزون الأكسجين والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية،فضلا عن متابعة انتظام الخدمة المقدمة بها، وتواجد الأطقم الطبية. بالإضافة إلى التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة التزام العاملين كافة بالمستشفى، بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





مصابي فيروس كورونا

وتمت مراجعة تنفيذ إجراءات استقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا للبروتوكولات الصادرة من الوزارة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام حضور الأطقم الطبية بالشكل الكافي لتقديم الخدمة، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة في خطتها للتعامل مع تداعيات الفيروس.





الأطباء وأطقم التمريض