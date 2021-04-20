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البدري يستقر على منح شارة القيادة لمحمد صلاح

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:18 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على منح شارة قيادة الفراعنة إلي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي.

وجاء قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر، بعدما قاموا بإبلاغ اللاعبين الذين يسبقون صلاح فى الأقدمية، وابدوا موافقة على منح الشارة لنجم الريدز.

يذكر ان هناك ثلاثة لاعبين يسبقون محمد صلاح في ارتداء الشارة، وهم: عمرو السولية، وأحمد حجازي، ومحمد النني.

ويطمح البدري في مزيد من الإستقرار داخل المنتخب، وحل جميع المشاكل الذي منها ازمة الشارة، قبل خوض غمار تصفيات كأس العالم قطر 2022.

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