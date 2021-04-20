جماهير ليفربول تصف المشاركة في دوري السوبر الأوروبي بالعار

علقت بعض من جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، على قرار مسؤولي الريدز بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الأوروبي.





ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن مجموعة من جماهير ليفربول، قالت إنها ستزيل الأعلام واللافتات الخاصة بها، التي وضعتها داخل ملعب أنفيلد خلال فترة جائحة فيروس كورونا.





وأشارت الصحيفة: ان بعض من الجماهير علقوا لافتة على ملعب أنفيلد من الخارج، تحمل عبارات: "عار عليكم، أرقد في سلام نادي ليفربول"، ولافتة آخري مكتوب عليها "جماهير ليفربول ضد بطولة السوبر الأوروبي".





يذكر ان الريدز ضمن الست أندية الكبار في البريميرليج، وافقوا على المشاركة في البطولة، بجانب مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير.





وكان هناك ست أندية أخري وافقوا على اللعب في السوبر الأوروبي، وهم: برشلونة وريال مدريد وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وميلان وانتر ميلان.



