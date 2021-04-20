بيريز يطلق قذائفه نحو الاتحاد الأوروبي

أطلق فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني قذائفه نحو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وذلك بعد موقفه من البطولة المستحدثة "دوري السوبر الأوروبي".





وقال بيريز في تصريحات عبر برنامج برنامج التشيرينجيتو، "كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعمل على صيغة أخرى لم أفهمها مع كل الاحترام الواجب، نريد إنقاذ كرة القدم وإنقاذ كرة القدم هو إنقاذ الجميع، دع السنوات العشرين القادمة تكون هادئة ولا يخسر أحد 200 مليون، هذا الوضع مأساوي".





وتابع، "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عبارة عن احتكار ويجب أن يكون أكثر شفافية، نريد تحسين وتطوير كرة القدم وإنقاذها، وصلت عام 2000 لإنقاذ مدريد من وضع أقتصادي مختلف وفعلته، لم يقم اللاعبون بشحن ذلك، لقد قمت بتطبيق نموذج والعمل".





وأضاف، "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس لديه صورة جيدة طوال تاريخه ولا أريد أن أذكر الأشياء التي حدثت، ما نريده هو تغيير نموذج لا يعمل، لا أحد يفهم النموذج الجديد وفي عام 2024 نحن أموات، هناك أندية خسرت مئات الملايين"





وواصل، "دوري أبطال أوروبا جذاب فقط من ربع النهائي، لا أحد يهتم في الأدوار السابقة في البطولة، وستستمر الدوريات كما في السابق، يمكنك التعايش بشكل مثالي مع السوبر الأوروبي".





وأوضح، "رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أهان أنييلي وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق، لا نريد رئيس يُهين رئيس آخر".





واسترسل، "تيباس «رئيس رابطة الدوري الإسباني»، عليك أن تكون أكثر شفافية وقت الإحتكار انتهى، كرة القدم على وشك الإفلاس وليس فقط الكبار بل الجميع، كرة القدم مُشابه للهرم.".





وأكد، "نحن نتحدث عن كرة القدم فلديها 4 مليارات مشجع، عليك أن تحترم وأردنا التعاون لإنقاذ كرة القدم، يمكن أن يحدث الكثير هنا، أحد الأندية خسر 200 مليون والآخر 180 مليون يورو، نحن نعرض الطلب دون مواجهة أحد".





وأشار، "سنشرح غداً حقيقة أن الغرض من هذه المنافسة هو إنقاذ كرة القدم ومساعدة الصغار، إنها الإمكانية الوحيدة لإنقاذ الصغار المتواضعين".





وكشف، "الأندية الـ12 وقعت عقوداً ولا يمكن لأحد المغادرة أو الانسحاب الآن، وسنختار أفضل الحكام بمعايير مهنية، سيكونون من جميع البلدان، كما أننا سنقوم على تحسين تقنية الڤار".





وأتم، "لم نبدأ من الصفر، أضفنا الكؤوس الأوروبية إلى الأبطال، سنكافح دائماً لنكون قادة في جميع المسابقات، لقد عملنا على هذا المشروع منذ أكثر من 20 عامًا".



