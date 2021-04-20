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كارتيرون يعقد جلسة مع لاعبيه لتصحيح أخطاء القمة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 03:39 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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قام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع لاعبى فريقه قبل تدريبات اليوم الإثنين.

وقرر كارتيرون شرح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون، خلال مباراة الأهلي أمس الأحد، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقام الجهاز الفني بتكليف اللاعبين بعدم الوقوع في هذه الأخطاء خلال المواجهات القادمة، والعمل على تصحيحها قبل مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الخميس المقبل، في الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي وي السلام.

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