رامبو يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك بعد خسارة القمة

حرص نبيل محمود رامبو مدرب الزمالك الاسبق، على توجيه رسالة للاعبي الفريق الكروي الأول عقب الخسارة أمام الأهلي ببطولة الدوري.





وقال "رامبو" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: خلاصة الكلام كل لاعب بيفكر فى نفسه ومصلحته وخير دليل موقف مصطفى محمد متضحكش على نفسك وتتسبب في اضرار لصحتك بيتك واهلك اولى باهتمامك.





وأضاف : ولازم الجميع يعلم انه لا انتماء بعد دخول الملايين وليهم حق اللعيبه فى ملايين وبدون تعب وحصد للبطولات مش مطلوب منهم سقف اوبطولة محدد حتى يسعد هو بالملايين ويسعد جمهور بالانتصارات.





وواصل : محدش يزعل دى الحقيقه اهملو قطاعات الناشئين واصبحو يشترو جاهز ومستورد كمان على فكره ده كان مقصود حتى تذيد السمسره والعمولات ومش مهم النادى ولا الجمهور وكل واحد قاعد على كرسي بيتصرف كانها عزبه وملكيه خاصه كان نفسي اسكت ومتكلمش بس للاسف دى الحقيقه.





وأتم نجم ومدرب الزمالك الأسبق : افعل ماتشاء ورتب وظبط اورئك أو اوراقك على رئى الممثل محمد سعد حزين عليك يا بيتى.



