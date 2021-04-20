بيريز يحسم موقف راموس وزيدان ويرد على ضم هالاند ومبابي

كشف فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، عن آخر التطورات بشأن تجديد عقد سيرجيو راموس لاعب الفريق، ومصيره مع النادي خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن صفقتي مبابي نجم باريس سان جيرمان وهالاند لاعب بروسيا دورتموند.





وقال فلورنتينو بيريز في تصريحات لبرنامج التشيرينجيتو، "أنا أحب سيرخيو راموس لكننا في وضع مالي سيء للغاية في ريال مدريد، لا أحد يضع المال في هذا النادي، ولا يمكنني أن أتحدث عن بقائه أو رحيله، أشياء كثيرة يمكن أن تحدث، سنفكر فيه في نهاية الموسم".





واسترسل، "نحن في وضع حرج بسبب الوباء وسنرى كيف ينتهي هذا الموسم أقتصادياً، يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء".





وأوضح، "قام الاثنان اللذان غادرا وهما يوفيتش وأوديغارد بتخفيض راتبهما وكثيرون أيضاً، هناك أشخاص يدعمون النادي، وافق راموس على التنازل عن 10٪ العام الماضي وهذا العام الوضع أختلف".





وتابع، "المشجعون يطلبون مني دائماً عندما يروني التوقيع مع مبابي، وأخبرهم بأن يتحلوا بالهدوء ولكن هذا أمر جيد".





وأضاف، "ريال مدريد يجب أن يتغير أيضاً ولقد فزنا بالكثير ويجب علينا إستعادة رونقنا وتألقنا في الفترة المقبلة، والعالم بحاجة إلى التغيير بشكل دائم".





واستطرد، "لا أعرف ما إذا كان مبابي لا يريد التجديد أم لا، لم أتحدث معه، على الأقل لم أتحدث معه منذ سنوات".





كما تحدث عن المنافسة بين مبابي وهالاند، موضحاً، "هما لاعبان جيدان، كانت شخصية ميسي وكريستيانو تاريخية، لا أعتقد أن معركة أخرى مثل هذه ستتكرر".





وأشار، "زيدان هو أفضل مدرب عايشناه على الإطلاق، هو أسطورة، له شخصية لا تحمل الكثير وبعضها ثقيل للغاية، لا يقول شيئاً، أنت لا تعرف أبداً مابداخله، لكن لديه حالياً عقد معنا".





وأكد بيريز أيضًا أن فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد، ليس للبيع، مشيراً أنه لن يسمح برحيله.



