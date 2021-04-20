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محافظة القاهرة تناقش خطة تطوير كورنيش المقطم

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:45 ص
جانب من الجولة
جانب من الجولة
إسماعيل منطاوي
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وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بمتابعة دراسة تنفيذ مقترح التطوير الخاص بكورنيش المقطم، مؤكدة بحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل.

وأكدت عبدالمنعم ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من الموقع واستغلاله أو استثماره سياحياً ليعود بإضفاء مظهر راق وجمالي بالمنطقة يستفيد ويتمتع به المواطن بالإضافة إلى استغلاله سياحيًا ليعود بالنفع العام على الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمناقشة ودارسة عدة محاور رئيسية ومهمة لاستكمال تنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحي المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحي بجانب تطوير الحدائق بنطاق الحى ورفع كفاءتها.

كما وجهت نائب المحافظ بضرورة استكمال تنفيذ مقترح تطوير شارع 9 حيث كان من أهم المحاور المتعلقة بتطويره للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بالشارع وتقنين أوضاع الباعة الراغبين في الاستمرار فى العمل بشكل حضارى ومنظم.

وناقشت جيهان عبدالمنعم خطة تطوير شارع 9 وتجميل الجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحي وتجميل الميادين.

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