Advertisements

طلب عاجل من كارتيرون لإدارة الزمالك

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:19 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
تقدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطلب عاجل وضروري لإدارة النادي، فيما يخص الميركاتو الصيفي المقبل والتدعيمات المطلوبة بالموسم المقبل.

وطالب كارتيرون إدارة الزمالك بضرورة ضم مهاجم إفريقي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما وجه بضرورة تفعيل بند شراء عقد التونسي سيف الدين الجزيري، المعار من صفوف المقاولون العرب.

وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك، تحدثت مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وطالبته بوضع عدد من اللاعبين الأفارقة الذي يرغب في ضمهم للفريق، من أجل بدء المفاوضات معهم لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي.

وأوصى الفرنسي أيضا بإعارة مروان حمدي في نهاية الموسم بدلًا من رحيله نهائيًا، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات.

أخبار تهمك

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ يوم

فرمان ناري.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بعد واقعة القمة

منذ حوالي 12 ساعة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

دبلوماسي سابق: هذه هي سيناريوهات الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يهزم الأهلي 18-17 ويفوز بدوري اليد

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل 5 نجوم عن الأهلي في مفاجأة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق ناري من بيريز على إقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

بطلب من الخطيب.. جلسة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من برشلونة على مشاركته في دوري السوبر الأوروبي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى -باريس سان جيرمان يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا

منذ يوم

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن وفاة 40 مريضا بكورونا وارتفاع في الإصابات اليومية

منذ حوالي 4 ساعات

بيريز يحسم موقف راموس وزيدان ويرد على ضم هالاند ومبابي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

منذ يوم

أول تعليق من الزمالك على حكم لقاء القمة

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:00 م

ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة سموحة

الري تكشف سبب تعنت إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

10:37 م

عاجل.. إلغاء مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

01:47 ص

عاجل.. الزمالك يقترب من ضم نجم بيراميدز

05:56 م

عاجل- أول قرار من الزمالك تجاه كارتيرون بعد الخسارة أمام الأهلي

12:24 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل يتباهى النبى بأمة ضعيفة يوم القيامة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان مش كريم أحيانا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 3 ملفات ساخنة تحتاج إلى إعادة نظر