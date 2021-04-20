طلب عاجل من كارتيرون لإدارة الزمالك

تقدم الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطلب عاجل وضروري لإدارة النادي، فيما يخص الميركاتو الصيفي المقبل والتدعيمات المطلوبة بالموسم المقبل.





وطالب كارتيرون إدارة الزمالك بضرورة ضم مهاجم إفريقي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





كما وجه بضرورة تفعيل بند شراء عقد التونسي سيف الدين الجزيري، المعار من صفوف المقاولون العرب.





وأوضحت تقارير صحفية أن إدارة الزمالك، تحدثت مع الفرنسي باتريس كارتيرون، وطالبته بوضع عدد من اللاعبين الأفارقة الذي يرغب في ضمهم للفريق، من أجل بدء المفاوضات معهم لضم أحدهم في الميركاتو الصيفي.





وأوصى الفرنسي أيضا بإعارة مروان حمدي في نهاية الموسم بدلًا من رحيله نهائيًا، وذلك لاكتساب المزيد من الخبرات.



