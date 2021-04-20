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تعديل مسابقة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقًا اعتبارا من عام 2024.

وأوضح الويفا أن الفرق ستخوض عددًا أكبر من المباريات، وذلك في تحد لخطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي".

ومن المقرر أن تضاف 100 مباراة للبطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق 10 مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، بعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

وأعلن 12 ناديًا من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا في وقت سابق اليوم الاثنين، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقًا على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

وكان اليويفا قد وجه تحذيرًا صارمًا للأندية أمس الأحد، حيث أكد ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا، إن اللاعبين الذين سيشاركوا في هذه البطولة سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم.

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