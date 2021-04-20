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كلوب يعلق على بطولة السوبرليج

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 04:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، دخل في خلاف مع ناديه حول خطة الانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي.

وشهدت الساعات الماضية تأسيس 12 من أكبر أندية أوروبا، بطولة جديدة منافسة لدوري أبطال أوروبا، وجاء ليفربول على رأس الأندية المشاركة في تأسيسها.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يواجه مشكلة كبيرة، حيث دخل الألماني يورجن كلوب في خلاف مع النادي حول خطته للانضمام للسوبر ليج.

وتابعت الصحيفة، أن كلوب سعيد بالتنسيق الحالي لدوري أبطال أوروبا ويعارض بشدة فكرة إنشاء بطولة جديدة.

وفي سباق متصل نقلت الصحيفة تصريحات ليورجن كلوب، حيث قال: "أتمنى ألا يقام دوري السوبر الأوروبي أبدًا، بالطريقة التي تسير بها دوري الأبطال الآن، فإن كرة القدم تتمتع بمنتج رائع حتى مع الدوري الأوروبي".

وتابع: "بالنسبة لي دوري الأبطال هو الدوري الممتاز، حيث لا ينتهي بك الأمر دائمًا باللعب ضد نفس الفرق".

وأتم "بالطبع إنه مهم من الناحية المالية، لكن لماذا يجب علينا إنشاء نظام يواجه فيه ليفربول ريال مدريد لمدة 10 سنوات متتالية".

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