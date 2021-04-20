الأهلي يحتوى غضب نجم الفريق بعد مواجهة الزمالك

حرص المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على احتواء غضب المهاجم الكونغولي والتر بواليا، بعد استبعاده من خوض مواجهة الزمالك.





غضب والتر بواليا في الأهلي





كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن المهاجم الكونغولي والتر بواليا غضب بسبب عدم المشاركة أمام الزمالك في الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.





وأوضح المصدر أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أكد للنجم الكونغولي والتر بواليا على إمكانية مشاركته فى الفترة المقبلة.





وتابع المصدر أن اللاعب الكونغولي يخشى خلاله اللاعب من وجود اتجاه داخل الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لرحيله فى نهاية الموسم.





الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حقق فوز مهما على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 1/2، ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من بطولة الدوري المصري.



