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مبابي يوقف مفاوضات ريال مدريد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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أثار النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جناح الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان، قلق مسؤولي ريال مدريد الإسباني بشأن ضمه في الصيف المقبل.

قلق في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي
وخرج النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان بتصريحات أثارت القلق في سانتياجو برنابيو بشأن مستقبله فريقه أمام سانت إيتيان.

وسجل مبابي هدفين في فوز باريس سان جيرمان على حساب سانت إيتيان، بنتيجة (3-2)، مساء اليوم الأحد الماضي، ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الفرنسي.

وكتب النجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان عبر حسابه على "إنستجرام" عقب المباراة: "يا لها من مباراة، هذا هو فريقي".

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بالرحيل إلى ريال مدريد الإسباني في الصيف المقبل، أو في صيف 2022.

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