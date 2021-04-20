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مارسيلو يخرج عن صمته بسبب دكة البدلاء في ريال مدريد

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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عبر النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني، عن استياءه من التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة خيتافي ضمن إطار منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

وقال مارسيلو، خلال تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم يكن لدينا الكثير من الوقت للراحة، وعلينا أن نستمر في تقديم الأفضل، وهذه هي كرة القدم".

وأضاف الظهير البرازيلي: "لاعب بديل؟ لا أرى نفسي بديلا أو صاحب دور ثانوي، فأنا أساهم كثيرًا مع الفريق سواء لعبت أم لا، فأنا من قادة الفريق ويجب علي تعليم الشباب، وحين يتعين علي اللعب ألعب".

وأتم النجم البرازيلي مارسيلو ظهير ريال مدريد: "أعمل بجد للعودة إلى مستواي، وأود الاستمرار في اللعب، وأحب هذه التحديات، وعلينا مواصلة التحسن والقتال".

وعن منافسة أتلتيكو مدريد على اللقب، أجاب: "لديهم مباريات مهمة أيضًا، وعلينا أن نستريح جيدًا، وهذه هي الليجا، فناك العديد من المباريات متبقية، ولن يُحسم اللقب سوى في النهاية".

وأتم: "نحاول دائمًا الفوز بجميع البطولات التي نشارك بها، ونحاول بذل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".

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