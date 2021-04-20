تشيلسي يطلب التعاقد مع هالاند

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادي تشيلسي التعاقد مع النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "الإندبندنت"، فإن النادي اللندني في حاجة شديدة لضم هالاند إلى صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي وهم مستعدون للتعاقد معه مهما كان سعره".





وقد تمكن تشيلسي من حجز مؤخرًا مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويوم أمس وصل لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة إلي أن النادي يعتبر هالاند "العنصر الوحيد المفقود" في الفريق، وسينافس النادي بقوة أندية ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في السباق على المهاجم المتميز.





ويتواجد في عقد هالاند بند يعطيه الحرية في الإنتقال لنادي جديد، مقابل دفع 75 مليون يورو، وهذا البند يصبح نشطًا في صيف عام 2022.





ورغم أن ضمه في الصيف المقبل قد يكون مقابل ضعف هذا المبلغ، لكن يبدو أن تشيلسي مصمم على التعاقد معه، بصرف النظر من الآثار المالية المترتبة على مثل هذه الصفقة.



