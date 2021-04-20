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المصائب لا تأتي فرادى .. قائد الأهلى يغيب عن لقاء سموحة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على استبعاد الظهير الأيسر للفريق اللاعب أيمن أشرف من لقاء الفريق أمام سموحة الأربعاء الحادي والعشرين من أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة ال11 من الدوري الممتاز.

وكان أيمن أشرف قد عانى من إجهاد شديد عقب لقاء الفريق أمام نادي الزمالك، والذي انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، مما دفع الطاقم الطبي بالنادي إلى التمسك بعدم مشاركة اللاعب في لقاء سموحة المقبل.

ومن المؤكد أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني باللاعب أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر في ظل غياب الثنائي علي معلول ومحمود وحيد لاعبي الفريق.

جدير بالذكر أن النادي الاهلي يحتل وصافة الترتيب العام للدوري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 3 أخرى ولم يتلقى الهزيمة في اي مباراة.

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