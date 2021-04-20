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لعنة الإصابات تضرب المقاولون قبل لقاء دجلة

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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يعيش المقاولون العرب بقياده عماد النحاس حاله من الارتباك بعد تعرض 8 عناصر من القوام الأساسي للفريق للإصابات سواء عصيبة أو فيروس كورونا.

الأمر الذي جعل البعض يغيب لفترة طويلة والآخر يترقب لسحم مصيرهم بعد فترة التأهل لتحديد مشاركتهم أمام دجلة.

وافتقد ذئاب الجبل خدمات كل من فادى نجاح بعد تعرضه للإصابة على مستوى الركبة بالإضافة إلى إصابته مؤخراً بفيروس كورونا، بينما يعاني حمدى زكي من الاصابة في السمانة، فيما يخضع حسن الشامي للتأهيل من إصابة في العضلة الأمامية،هيثم الجويني جراحة في الكتف مؤخراً ليغيب عن الفريق حتى يونيو المقبل، محمد سالم، عبدالوهاب إسماعيل، حسن الشامى أحمد شكرى، وعبدالرحمن فاروق، ويغيب أحمد شكري وعبدالوهاب إسماعيل بداعي الإصابة في الخلفية.

جدير بالذكر أن المقاولون يتواجد في المركز ال 15 برصيد 15 نقطة، حيث استطاع الإنتصار في 4مباريات وتعادل في 3 أخرى وتلقى الهزيمة في عشر مواجهات خاضها حتى الآن .

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