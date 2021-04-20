صراع مشتعل.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

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صراع مشتعل.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة
الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:00 ص
كتب: محمد سامي
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يحتل فريق أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مواجهات الجولة الـ 32 وبعدما خاض 31 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 3 مباريات فقط، ويملك من النقاط 70 نقطة.
ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:
المركز الأول: أتليتكو مدريد، 70 نقطة.
المركز الثاني: ريال مدريد، 67 نقطة.
المركز الثالث: برشلونة، 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع غرناطة.
المركز الرابع: إشبيلية، 64 نقطة.
المركز الخامس: فياريال، 49 نقطة.
المركز السادس: ريال بيتيس، 48 نقطة.
المركز السابع: ريال سوسييداد، 47 نقطة.
المركز الثامن: غرناطة، 39 نقطة.
المركز التاسع: ليفانتي، 38 نقطة.
المركز العاشر: سيلتا فيغو، 38 نقطة.
المركز الحادي عشر: أتلتيك بلباو، 37 نقطة.
المركز الثاني عشر: أوساسونا، 37 نقطة.
المركز الثالث عشر: قادش، 36 نقطة.
المركز الرابع عشر: فالنسيا، 35 نقطة.
المركز الخامس عشر: خيتافي، 31 نقطة.
المركز السادس عشر: ديبورتيفو ألافيس، 27 نقطة.
المركز السابع عشر: هويسكا، 27 نقطة.
المركز الثامن عشر: بلد الوليد، 27 نقطة.
المركز التاسع عشر: إليتشي، 26 نقطة.
المركز العشرين: إيبار، 23 نقطة.
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