صراع مشتعل.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة المقبلة

يحتل فريق أتليتكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مواجهات الجولة الـ 32 وبعدما خاض 31 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في 7 لقاءات، وخسر في 3 مباريات فقط، ويملك من النقاط 70 نقطة.





ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب الليغا الإسبانية حتي الآن، وجاء على النحو التالي:





المركز الأول: أتليتكو مدريد، 70 نقطة.

المركز الثاني: ريال مدريد، 67 نقطة.

المركز الثالث: برشلونة، 65 نقطة، وله مباراة مؤجلة مع غرناطة.

المركز الرابع: إشبيلية، 64 نقطة.

المركز الخامس: فياريال، 49 نقطة.

المركز السادس: ريال بيتيس، 48 نقطة.

المركز السابع: ريال سوسييداد، 47 نقطة.

المركز الثامن: غرناطة، 39 نقطة.

المركز التاسع: ليفانتي، 38 نقطة.

المركز العاشر: سيلتا فيغو، 38 نقطة.

المركز الحادي عشر: أتلتيك بلباو، 37 نقطة.

المركز الثاني عشر: أوساسونا، 37 نقطة.

المركز الثالث عشر: قادش، 36 نقطة.

المركز الرابع عشر: فالنسيا، 35 نقطة.

المركز الخامس عشر: خيتافي، 31 نقطة.

المركز السادس عشر: ديبورتيفو ألافيس، 27 نقطة.

المركز السابع عشر: هويسكا، 27 نقطة.

المركز الثامن عشر: بلد الوليد، 27 نقطة.

المركز التاسع عشر: إليتشي، 26 نقطة.

المركز العشرين: إيبار، 23 نقطة.



