موعد مباراة تشيلسي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره برايتون، اليوم الثلاثاء 20 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وستقام المباراة بين تشيلسي وبرايتون في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





ويحتل تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحل برايتون في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.



