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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أبريل/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستضيف فريق تشيلسي نظيره برايتون، اليوم الثلاثاء 20 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل تشيلسي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما يحل برايتون في المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة.

واستقر توماس توخيل مدرب تشيلسي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه برايتون، ويأتي التشكيل المتوقع كالتالي :-

ميندي - جيمس - روديجير - كورت زوما - كريستينسين - ماركوس الونسو - جورجينيو - كانتي - ماسون ماونت - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر.

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